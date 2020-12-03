"الإحصاء": نعمل على تحقيق أفضل النتائج البحثية

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز حرص بالتعاون مع شركاء العمل المختصين على توفير فرص النجاح وتحقيق أفضل النتائج من خلال ما يمتلكه الجهاز من خبرات متعددة في مجال تنفيذ المسوح الميدانية والتعدادات وبما لديه من قواعد بيانات شاملة عن السكان تمكن من اختيار العينات الممثلة للمجتمع لتنفيذ كل المسوح الميدانية، وامتلاك الكوادر البشرية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف بركات خلال مؤتمر رئيس الوزراء للإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020، أن هذه النتائج تأتي في توقيت هام ومصر على طريق الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق رؤية مصر 2030/2020 وإفريقيا 2020/2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يعتبر بحث الدخل والانفاق والاستهلاك من المسوح الأسرية التي تجريها الأجهزة الاحصائية بمختلف دول العالم والذي يستهدف توفير قاعدة بيانات تعكس الآتي:

- متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد أسر المجتمع المصري.

- مستويات وأنماط الإنفاق وفقا لمعايير الاقتصادية والاجتماعية.

- حجم الطلب الحالي والمستقبلي للسكان من السلع والخدمات.

- أثر الدعم الغذائي على مستويات المعيشة، وبالإضافة لتوفير بيانات لتحديث سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية لقياس معدلات التضخم وبيانات الحسابات القومية من خلال تقدير حجم الإنفاق العائلي، وتوفير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير البيانات الخاصة بقياس مستويات المعيشة ومستويات الفقر، حيث يوفر البحث حجم ضخم من البيانات التي يتم الاعتماد عليها لإرساء قواعد المعلومات لقياس الفقر واستخدامه لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.