38 وظيفة قيادية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

تقدم بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددا من الوظائف الحكومية، التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات القطاع الحكومي وإعمالا لمبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لوظائف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفقا لما أعلنه الموقع، بما يحقق معاونة الباحثين عن فرص عمل والاطلاع على الشروط المطلوبة ومواعيد المقابلات والاختبارات، وكذلك النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وظائف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء توافر 38 وظيفة إدارية عليا بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، كما يلي:

1ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم القاهرة الكبرى.

2ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه البحري.

3ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه القبلي.

4ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء لإحصاءات التجارة والمرافق العامة.

5- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء للتعداد.

6- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء للتدريب الاحصائي.

7- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء للإحصاءات الاقتصادية والمالية.

8- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

9- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة والإحصاء لمركز تنمية الموارد البشرية.

10ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظات قنا، أسوان، البحر الأحمر.

11ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظة الإسكندرية.

12ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظتي الغربية والمنوفية.

13ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لمحافظتي أسيوط وسوهاج.

14ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لإحصاءات التعليم والكفايات العلمية.

15ـ مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لإحصاءات النقل والاتصالات.

16- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للإحصاءات الصناعية والطاقة.

17- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للإحصاءات الحيوية.

18- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لإحصاءات التجارة الداخلية والخارجية.

19- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لإحصاءات الخدمات.

20- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لإحصاءات المرافق العامة والإسكان.

21- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للشئون المالية.

22- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للأمن.

23- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لتطوير المشروعات.

24- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية نظم المعلومات الجغرافية.

25- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبحوث الأسرة.

26- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبحوث الخصوبة وتقديرات السكان.

27- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبنك المعلومات.

28- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لتجهيز البيانات.

29- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للصيانة.

30- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للشئون الفنية والمتابعة.

31- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للدراسات والبحوث الاجتماعية.

32- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للتخطيط والتنفيذ.

33- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبرمجيات بيانات النقل والمواصلات والاتصالات.

34- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبرمجيات بيانات الصناعة والتشييد.

35 - مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبرمجيات بيانات الخدمات الصحية والاجتماعية.

36- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لبرمجيات الإحصاءات الحيوية.

37- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للحسابات القومية.

38- مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية للشئون المالية والإدارية.

المهارات الأساسية المطلوبة

ـ القدرة على القيادة والتوجيه.

المهارات الفنية المطلوبة

ـ ​اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

المؤهل المطلوب

ـ مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل.

أخر موعد للتقديم

ينتهي التقديم في 21 أكتوبر 2020.

طريقة التقدم للوظائف

ـ تقدم الطلبات باليد بمقر الجهاز الكائن بشارع صلاح سالم، مدينة نصر، القاهرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

المستندات المطلوبة

ـ تقدم حافظة المستندات الآتية بمقر الجهاز من أصل وصورة ضوئية لكل مستند بواسطة المتقدم مرفقا بها:

ـ بيان الحالة الوظيفية موضحا به التأهيل العلمي وتقارير الكفاية لـ3 سنوات سابقة معتمدة من جهة العمل.

ـ للمتقدمين من خارج الجهاز شهادة الميلاد وشهادة التخرج والمؤهلات الأخرى والسيرة الذاتية وشهادة الخبرة بالنسبة للمتقاعدين من العسكريين.

ـ الوظائف السابقة التي شغلها المتقدم وأي بيانات يمكن اضافتها.

ـ بيان عن الإنجازات السابقة وبيان حالة اجتماعية حديث.

ـ مقترح لتطوير التقسيم التنظيمي المتقدم له.

ـ المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

ـ 6 صور شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة حالة جنائية موجها للجهاز.

وأوضح الجهاز أنّه لن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد وجميع تفاصيل الوظائف على الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.capmas.gov.eg ومقار الجهاز بجميع المحافظات.