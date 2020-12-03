زيادة أعداد مشتركي الهاتف الأرضي والإنترنت بسبب كورونا

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في زيادة أعداد مشتركي خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في مصر، خصوصًا خلال تواجد المواطنين في منازلهم تلك الفترة.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ضخت استثمارات ضخمة للغاية لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد عام 2019، ساهمت في صمود الشبكات خلال الجائحة، إضافة تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بمد 5 آلاف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن إجمالي عدد المشتركين في الهاتف الثابت بلغ 9.89 مليون مشترك في يونيو الماضي، مقابل 8.21 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2019، بزيادة تصل إلى 1.68 مليون مشترك جديد خلال عام فقط، فما بلغ إجمال عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر حوالى 52 مليون مستخدم، منهم 41.97 للمحمول، و2.24 مليون لـ"يو إس بي" موديم، و8 ملايين للإنترنت فائق السرعة.

وأشارت إلى أن سرعات الإنترنت كانت في يوليو 2018 نحو 5.7 ميجابت/ث، وفقًا لمؤشرات "Ookla Speed test، وارتفعت سرعات الإنترنت في أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت/ث، وفي نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر 2018 حوالى 26.52 ميجابت، وسجلت في يناير 2020 نحو 28.78 ميجابت/ثانية.

واحتلت مصر المركز الـ90 عالميًا في اكتوبر الماضى، بسرعة 34 ميجا بايت، فى خدمات الإنترنت الأرضى، تلتها غينيا فى المركز 91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب أفريقيا، فيما جاءت سنغافورة، في المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت.

وتتبنى الدولة مشروعًا لربط كل المباني الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه خلال 30 شهرا؛ بالإضافة الى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 2019 باستثمارات بلغت 1.6 مليار دولار؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا.