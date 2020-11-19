طب الأسنان الرقمي.. يوم علمي لنقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، يومًا علميًا، اليوم، بعنوان "طب الأسنان الرقمي"Digital dentistry " بالتعاون مع مركز بيراميدز، وتحت رعاية الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد حسين، عميد الكلية السابق وعدد من عمداء الكليات بإشراف الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان .

وحاضر في اليوم العلمي، الدكتورعمرو إكرام، أستاذ الأشعة، فيما رحبت الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، بالضيوف المشاركين في اليوم العلمي متمنية التوفيق فيما ناقشه من محاور هامة، مؤكدة أن اليوم تضمن العديد من المحاورالتي تهم الطلاب والمجتمع مثل "استخدام التقنيات والأجهزة السنية المدمجة مع مكونات رقمية أوالتي يُتحكم بها حاسوبيًا بهدف تنفيذ الإجراءات السنية عوضًا عن استخدام الأدوات الميكانيكية أوالإلكترونية.

وأضافت، أن استخدام طب الأسنان الرقمي يرفع كفاءة تنفيذ الإجراءات السنية بشكل أعلى من تلك التي تُنفذ عبر الأدوات الميكانيكية في مختلف الأهداف التعويضية منها والتشخيصية كما يُستخدم لتسهيل العلاجات السنية ويقدم طرقًا حديثةً لتلبية متطلبات المريض المتزايدة.

وأوضحت "الجندي" أن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع موجهة الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للكلية .

و تحدث الدكتورعمرو إكرام، أستاذ الأشعة عن الأشعة ثلاثية الأبعاد الجديدة في مجال طب الأسنان ودورها في التشخيص المبكر الدقيق لأمراض الفم، مؤكداً أنه مع استمرار طب الأسنان الرقمي في التكيف وازدياد شعبيته وأنه يجب أيضًا تغيير النهج الذي يدمج موضوع طب الأسنان الرقمي في حصيلة التعليم خلال التدريب السني.

وأضاف، أننا ندخل العصر الرقمي في تعليم طب الأسنان ويجب أن يتعرض الممارسون المستقبليون للإجراءات الرقمية الجديدة في كل من المناهج الدراسية وعملية التعلم وتشجيع دمج التدريس الرقمي مع عملية تعليم الأطباء والطلاب المستقبليين، بالإضافة إلى تعلم التقنيات الرقمية المحدثة ذات الصلة واستخدام تقنية الكاد كام لطب الأسنان.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته بالدورالحيوي الذي تقوم به كلية طب الفم والأسنان في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد، موجها الشكر لكل المشاركين في تنظيم اليوم العلمي وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد، متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية.

وأكد دسوقي، أن تنظيم اليوم العلمي لطلاب كلية طب الفم والأسنان يأتي في إطار نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الإبتكار اتساقا مع دورالجامعة في تقديم الخدمات المجتمعية إقليميا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 م وأن اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح البحث والإبداع بإستخدام التقنيات الحديثة والتي تساعد على تنشيط التفكيرالإبداعي لدى الطلاب .

أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدابما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي منتطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج.

أشار إلى أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المشاركة، وإلى حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر لينعكس ذلك على طلاب الجامعة وخريجيها وطلاب الدراسات العليا.