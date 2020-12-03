شائعات لاحقت صلاح قابيل بعد رحيله: دفن حيا وتزوج وداد حمدي

"صوت صراخ من داخل القبر سمعها حارس المقابر، واتصل بالشرطة التي جاءت وقامت بفتح المقبرة، لتجد الفنان صلاح قابيل، ملقيًا على سلالم القبر متوفيًا بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد جراء دفنه حيًا".. هذه أشهر شائعة في نهايات القرن الماضي، لاحقت الفنان صلاح قابيل الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من عام 1992.

مثلما كان الفنان صلاح قابيل، نجمًا لامعًا على مدار مشواره الفني، وأدواره عالقة في أذهان المشاهدين، كانت وفاته بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 60 عامًا مثار جدل لسنوات طويلة، وشائعات حول إصابته بغيبوبة سكر، الأمر الذي تسبب في دفنه حيًا، ثم فاق من غيبوبته داخل مقبرته، وحاول الخروج والصراخ بسبب الظلام حوله، وأصيب بسكتة قلبية.

"محصلش"، عبارة نفى من خلالها عمرو صلاح قابيل، شائعة دفن والده حيًا، خلال لقاءات إعلامية، وتأكيده أنَّ والده لم يكن مصابًا بالسكر ليدخل في غيبوبة من الأساس، ولكن قبل وفاته كان يعاني من الصداع الشديد وارتفاع ضغط الدم، ونُقل إلى المستشفى بسبب نزيف في المخ.

وفاة الفنان صلاح قابيل، بشكل مفاجئ لم تمكنه من استكمال الأعمال الفنية التي كان بدأ تصويرها، منها مسلسل "ذئاب الجبل"، إذ كان يجسد شخصية علوان البكري، ليؤول الدور إلى الفنان عبدالله غيث، الذي يرحل عن دنيانا قبل أن يستكمل دوره أيضًا، وكذلك الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية"، وكان يجسّد صلاح قابيل، شخصية علام السماحي، وانتهى دوره بوفاته، ولم يحل مكانه أحد.

دفن الفنان صلاح قابيل حيًا، لم تكن الشائعة الوحيدة في حياته وإن كانت أشهرها، ولكن شائعة أخرى لاحقته منها زواجه من الفنانة وداد حمدي، وهو ما نفاه أيضًا نجله "عمرو"، وتأكيده أنَّ والده لم يلتق الفنانة الراحلة في أي عمل فني من الأساس، ولم يتزوج إلا من والدته، التي أنجب منها أبناءه الأربعة "آمال ودنيا وصفاء وعمرو".