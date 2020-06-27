بذكرى ميلاده.. 5 أعمال لـ صلاح قابيل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

تمر اليوم الذكرى الـ89 لميلاد الفنان صلاح قابيل، الذي ولد في مثل هذا اليوم 27 يونيه من عام 1931، وطوال مسيرته الفنية، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال ما يزيد على 200 عمل فني، منها ما يقرب من 72 فيلمًا سينمائيًا، وذلك قبل رحيله عام 1992.

وتمّ اختيار 5 أفلام شارك فيها الفنان صلاح قابيل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

بين القصرين

قدم صلاح قابيل، شخصية فهمي، الثائر ضد الاحتلال، ونجل السيد أحمد عبدالجواد، أمام يحيى شاهين، عبدالمنعم إبراهيم، هالة فاخر، أمال زايد، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، وإخراج حسن إمام عام 1964.

الجبل

عام 1965، قدم صلا ح قابيل، فيلم الجبل، سيناريو خليل شوقي وفتحي غانم، وإخراج خليل شوقي، أمام سميرة أحمد، ليلى فوزي، عمر الحريري، حيث جسّد شخصية المهندس حسين، الذي يسعى لإقناع أهل بلدته، لبناء مساكن لهم بدلًا من حياتهم داخل مغارات الجبال، إلا أنّه يواجه معارضة العمدة وتجار الآثار.

أغنية على الممر

وفي فيلم "أغنية على الممر" عام 1972، قدم صلاح قابيل شخصية "منير"، تأليف مصطفى محرم، وإخراج علي عبدالخالق، وتدور أحداثه حول تعطل جهاز الاتصال بين مجموعة من الجنود بممر بالصحراء وبين مركز القيادة، وفي الوقت نفسه تنفذ المؤن والزخيرة، فضلًا عن تصديهم لعدة هجمات من العدو، ويتم استعراض سلوكيات الجنود.

العصفور

من إخراج يوسف شاهين، وتأليف لطفي الخولي، شارك صلاح قابيل، في فيلم العصفور عام 1974، حيث جسّد شخصية يوسف فتح الله، أمام محمود المليجي، محسنة توفيق، على الشريف، وتدور أحداثه قبل وقوع هزيمة عام 1967، ويعمل الصحفي يوسف، على تحقيق صحفي، بشأن السرقات التي تقع في القطاع العام.

البريء

عام 1986، شارك صلاح قابيل من خلال شخصية الكاتب رشاد عويس، في أحداث فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، وقصة وحيد حامد، أمام أحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، وحسن حسني، وممدوح عبدالعليم.