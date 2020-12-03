بث مباشر.. مدبولي يشهد إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كتب: نرمين عفيفي 11:01 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020 رئيس الوزراء يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020. اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يتابع مخططات ترميم وتطوير "القاهرة الإسلامية" عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع ممشى أهل مصر بعد قليل.. "الإحصاء" يعلن نتائج الدخل والإنفاق بحضور رئيس الوزراء رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الدخل والانفاق والاستهلاك