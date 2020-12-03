مدبولي: المشروعات القومية الكبرى وفرت 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المشروعات القومية الكبرى التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت 5 ملايين فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعد بحث الدخل والإنفاق، أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ 3.6 مليون أسرة تستفيد من برامج تكافل وكرامة، معظمها في الوجه القبلي، موضحا أنّ الدولة تستهدف زيادة عدد الأسر المستفيدين من تكافل وكرامة لـ4 ملايين أسرة مع نهاية العام.

وأعلنت الدكتورة هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء، أنّ الدولة تدعم الأسرة المصرية في بند الغاز والبوتاجاز بـ1527 جنيها سنويا، ما يخفض الفقر للأسرة بنسبة 3.2%، كما تدعم الكهرباء للأسرة بـ1944 جنيها سنويا، ما يخفض نسبة الفقر للأسرة بنسبة 2.8%.

كما أعلنت الدكتورة هبة الليثي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعئية العامة والإحصاء، أنّ 42% من الفقراء الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية موجودون في الصعيد، موضحة أنّ ثلثي الفقراء موجودون في ريف مصر، وأكثر المحافظات التي شهدت انخفاضا في معدلات الفقر، تمثلت في محافظات البحيرة والأقصر وأسيوط.

ويهدف البحث لتوفير بيانات تفصيلية، تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.