"بائعة البحيرة" ترفض التصالح مع "محامي البط": طالما غني يسرقني ليه

قال مصدر قضائي مطلع، إن بائعة البحيرة التي سرق منها أحد المحامين المفصولين بطتين بسوق دمنهور، رفضت طلبات أهله بالتصالح في القضية، مقابل سداد سعر البطتين، معربة عن إصرارها في الاستمرار بإجراءات التقاضي، حتى ينال المتهم جزائه.

وحبس محام مفصول، سرق "جوز بط" بدمنهور من سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقالت الأخيرة أمام النيابة العامة إنها مصرة على مقاضاة المحامي المتهم بالسرقة، قائلة: "طالما غني يسرقني ليه، وطالما سرقني يبقى هيسرق غيري".

وأكد المصدر تحريز البطتين في منزل المتهم، بعد ذبحهما وتنظيفهما، استعدادا لطيهما؛ وسدد فاعل خير ثمنهما للبائعة.

وأمرت النيابة العامة، أمس، بحبس محام مفصول بمحافظة البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة بطتين من بائعة بإحدى الأسواق بمدينة دمنهور، بعدما رصدت كاميرات المراقبة الواقعة، وفرار المحامي بسيارته الخاصة".

وتلقى العميد مصطفى زامل، مأمور قسم دمنهور، بلاغا من إحدى السيدات، بسرقة أحد الأشخاص لها، يقود سيارة ملاكي، "جوز بط"، وفر هاربا.

وبالفحص تبين للمقدم ماجد الحبشي، رئيس مباحث قسم دمنهور، أنه في أثناء بيع سيدة الطيور بسوق حي شبرا في مدينة دمنهور، فوجئت بنزول شخص من سيارة ملاكي، وطلب شراء بطتين منها، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس، وفي أثناء تحضير السيدة لهم فر هربا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة، أظهرت أرقام السيارة، وتحدد صاحبها.

وضبط المتهم ويدعى "محمد. ع"، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين، وتم التحفظ عليهما، وتحرر المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.