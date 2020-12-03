وفد "التنسيقية" يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح في الشرقية

نظم وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة إلى كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير في منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلى مشكلات المواطنين ومناقشتهم فيها، والتواصل المباشر معهم على أرض الواقع؛ إذ تضمن اللقاء مقابلة ويصا حفظي، كاهن كنيسة الملاك.

شارك في وفد التنسيقية، محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب إيمان الألفي، ومحمود بدر، وأحمد زيدان، ومارسيل سمير، ومرثا محروس.

تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة، بصحبة ويصا حفظي، لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات، بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية.

وأشاد ويصا حفظي خلال الزيارة باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية، متفائلا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.

واحتفلت التنسيقية بأبناء الشهداء، أمس، في محافظة بني سويف، ضمن حملة "على راسنا"، التي أطلقتها التنسيقية تزامنا مع أعياد الطفولة، لمشاركة الأطفال أوقاتهم، وتقديرا للشهداء الذين بذلوا الأرواح في سبيل هذا الوطن.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتكريم عدد من أبناء الشهداء، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، عضو التنسيقية، والنائب محمد السباعي، عضو "مجلس الشيوخ، والتنسيقية"، والنائب عمرو درويش، عضو "مجلس النواب، والتنسيقية"، والأستاذة صابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

من جهته، أشاد المحافظ بهذه المبادرة الطبية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، معربا عن سعادته وتقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات، التي لا تدخر جهدا في دعم جهود الدولة للاحتفاء ورعاية أسر شهدائنا الأبطال.

وأشار المهندس محمد السباعي، عضو تنسيقية الأحزاب، إلى أن هذه الاحتفالية التي تسعى التنسيقية لإقامتها في كل المحافظات، تأتي عرفانا وتقديرا لشهداء مصر الأبرار، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية للتنسيقية، وتفعيلا لدورها المجتمعي في نواحي الحياة كافة.