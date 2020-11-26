عضو شباب الأحزاب: التنسيقية تضم 26 حزبا وهدفنا مصلحة مصر

أكد حسن ضوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب كانوا يواجهون مشكلة كبيرة في ظل أزمات التوريث، وأن الشباب كانوا يبحثون عمن يمثلهم.

وأضاف "ضوة"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الشاب نفسه يلاقي شاب زيه خارج من نفس المنشأ ويبقى عنده طموح يوصل للدرجة دي"، مشيدًا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتمكينه لهم وعمل مؤتمرات الشباب المحلية والعالمية لهم وأخرها منتدى شباب العالم.

وأبدى "ضوة"، سعادته وفخره بانضمامه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي انطلقت عام 2018 وضمت 26 حزبا سياسيا من أقصى اليمين لأقصى اليسار وبعض شباب السياسيين، لافتًا أن أعضاء التنسيقية تتراوح اعمارهم من 25 لـ40 عاما.

وأوضح أن ممثلي الأحزاب والمستقلين في التنسيقية فور اجتماعهم يكون هدفهم هو مصلحة مصر فقط "اتفقنا ان حب مصر رقم واحد وبنخلع العباءة الحزبية بمجرد ما نقول مصلحة مصر.

ولفت ضوة إلى أن التنسيقية لديها 40 نائبا برلمانيا منهم 26 في النواب و14 في الشيوخ، لافتًا أن الشباب قد يصابون بالإحباط إن لم يجدوا من يمثلهم.

وأكد "ضوة"، أنهم يناقشون كل الملفات في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "أي حاجة بتخص البلد بنبقى متواجدين ودورنا الأساسي مساعدة القيادة والحكومة في آداء شغلها وقدمنا ورق عمل كتير وقوانين كتير" مشيرًا أن دور التنسيقية كان واضحًا في خروج عدد من القوانين خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن التنسيقية تهدف لتطوير الأحزاب وتطوير الشباب الموجودين فيها مشيرًا إلى أن 90% من قيادات الأحزاب حاليًا قيادات شبابية مؤكدًا أن رأس الدولة مهتم بالشباب وأنه يمثل القطار السريع الذي يحاول الجميع اللحاق به أنهم يحاولوا باستمرار اخراج قيادات شبابية جديدة.

وأشار "ضوة"، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب شعارها "سياسة بمفهوم جديد" لافتًا أن شباب التنسيقية تصدروا الصفوف في كل الأزمات التي مرت بها مصر ضاربًا المثل بمبادرة البالطو الأبيض ومبادرة تحدي الخيرمشددًا على أن مرشحي القائمة من شباب التنسيقية كانوا متواجدين في الشارع في الانتخابات.

وقال "ضوة" إن التنسيقية منصة حوارية وأن نتيجة جهد شباب التنسيقية ظهر جليًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي حققوا فيها 40 مقعدا نيابيا في مجلسي النواب والشيوخ.