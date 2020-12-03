"25 % أفراح وجنازات".. 6 قرارات لمواجهة كورونا في الكنيسة الإنجيلية

تتابع الطائفة الإنجيلية عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

واجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اليوم، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وقرروا ما يلي:

1- استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة للاجتماعات والمناسبات كافة.

2- التشديد والتدقيق في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3- ما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة، على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات).

4- ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تكون المغادرة مباشرة بعد مراسم الأفراح.

5- تعليق جميع الزيارات الرعوية.

6- يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، السبت 19 ديسمبر؛ لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع، والإطلاع على التقارير كافة.