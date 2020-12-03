"التعبئة والإحصاء": أصدرنا دراسات متعددة عن أثر فيروس كورونا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الدولة أدركت أهمية بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ فترات طويلة حيث أجري البحث الأول في عام 1958 وتلاه العديد من الأبحاث وآخرها البحث الحالي 2019/2020 وهو الرابع عشر في سلسلة الأبحاث التي نفذها الجهاز؛ حيث كان ينفذ بشكل دوري كل 5 سنوات، ومنذ عام 2008 /2009 أصبح ينفذ كل عامين بحجم عينة قدرها 26 ألف أسرة معيشية صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية ويتم زيارة هذه الأسر بمعدل 8 مرات خلال مدة البحث الميداني.

وأضاف بركات خلال مؤتمر رئيس الوزراء للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 أن الجهاز يحرص دائما على تطوير منظومة العمل ومنها تطوير الاستبيانات ومناهج جمع البيانات، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي المستمر من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة وهو ما ظهر جليا في استخدام الوسائل التكنولوجيا أثناء المسوح الميدانية أثناء جائحة كورونا، لضمان الجودة والسرعة المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات، بالإضافة لإصدار الجهاز دراسات متعددة عن أثر فيروس كورونا، على المجتمع المصري اجتماعيا واقتصاديا.