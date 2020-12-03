"اعتقال وترحيل واتهامات".. انقسام في معسكر الإخوان الهاربين بتركيا

كشفت مصادر، عن حالة من الانقسام تضرب معسكر الإخوان الهاربين في تركيا، بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات التركية، وطالت 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، مشيرة إلى وجود زعر بين قيادات التنظيم، خوفا من تصاعد الاتهامات والترحيل إلى مصر.

واحتجزت السلطات التركية هؤلاء العناصر، بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.

انقسام حول سياسات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن هناك حالة انقسام في صفوف الوسط بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مابين عناصر غاضبة من السياسات التي قامت بها القيادات في الشهور الأخيرة، وترى تلك العناصر أنه على القيادات تحمل مسؤولية تلك القرارات الخاطئة، التي وصلت بالتنظيم إلى حافة الإنهيار.

وأضافت المصادر: "هناك فريق آخر برر تصرفات قيادات الجماعة الإرهابية، واللجوء إلى استراتيجية التواصل مع دول أخرى ليست حليفة لتركيا، بأن ذلك يضمن تعدد الملاذات الآمنة لعناصر التنظيم تحت أي ظرف، وهو ما لم يتقبله الكثيرين".

تأتي القرارات التركية، بعد أيام قليلة من رفض السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول؛ إذ كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطرا على الأمن القومي التركي مستقبلا، في حالة حصول هؤلاء على الجنسية.

سيناتور أمريكي يعيد تقديم مشروع قانون يصنف الإخوان جماعة إرهابية

وازدادت مخاوف جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إعادة سيناتورأمريكي تقديم مشروع قانون يصنف الإخوان المسلمين بـ"جماعة إرهابية"، وهو قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها لتحديد الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز: "أنا فخور بإعادة طرح هذا القانون، ولتعزيز حرب أمريكا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف"، مضيفا: "إنني أثني على عمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه، ومحاربة انتشار هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقي المعلومات الإضافية التي يطلبها هذا القانون الجديد من وزارة الخارجية".

ولفت تيد كروز إلى أن "العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي، توصلوا إلى استنتاج منذ فترة طويلة، أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب".

وأضاف السيناتور الجمهوري: "منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، دأبت الجماعات التابعة لها على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين".