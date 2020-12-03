حملة مرورية مكبرة بمطروح للكشف عن التزام السائقين بارتداء الكمامة (صور)

شنت إدارة مرور مطروح، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام بمطروح، حملة مكبرة على مواقف السيارات بالمدينة، اليوم الخميس، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والالتزام بارتداء الكمامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من قائدي سيارات الأجرة بشوارع وميادين المدينة.

وكثف مجلس مدينة الحمام، من خلال فرق الطوارىء والتدخل السريع، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكثف مركز ومدينة الحمام جهود تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تحت إشراف وجيه عمارة، رئيس مركز الحمام.

وأكد محافظ مطروح، على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة وماكينات الصراف الآلي والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات والأسواق، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتوفير بيئة صحية وآمنة لمنع انتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين وخاصة مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق، متصل تكثف مراكز ومدن مطروح العلمين والضبعة والسلوم وسيدى برانى والنجيلة، بالإضافة إلى مركز ومدينة سيوة، من جهودها، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في رش المساجد والشوارع والميادين والمواقف ومحطات السكة الحديد، بالمراكز الثمانية، للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بجانب تكثيف العمل في النظافة العامة بالشوارع من فرق النظافة بمجالس المدن واستخدام المعدات الثقيلة في أعمال الرش، مثل سيارات فناطيس المياه بشركة المياه، من خلال استخدام مياه مخلوطة بمواد مطهرة.