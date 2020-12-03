مصادر: كورونا قد يؤدي إلى مرض التهابي خطير عند الأطفال في حالة الإصابة

كشفت مصادر طبية، إنه بالرغم من قلة إصابة الأطفال بفيروس كورونا، مقارنة بالكبار، إلا أنه في حالة الإصابة يتعرض الطفل إلى مرض التهابي خطير، يسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة.

وتقول المصادر، إن معظم الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا، تكون حالتهم خطيرة مقارنة بالأطفال الذين تتفاقهم حالتهم، ما يؤدي إلى التهاب شديد في أعضاء من بينها القلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية أو الكلى، أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين.

وطالبت المصادر، باتخاذ الأسر الإجراءات الاحترازية تجاه الأطفال، خاصة الذين لا يرتدون كمامة لصغر سنهم.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.