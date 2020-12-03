استشاري "أمراض رئة": صاحب الـ"فصيلة A" أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري أمراض الرئة في باريس، إن أصحاب فصيلة الدم A، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم.

وقال حميد، في تصريحات لــ"الوطن"، إن هذا الاعتقاد الطبي، مبني على دراسة صينية، أجريت على 2173 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـCOVID-19، موضحا أن نسبة المرضى المصابين بدم من النوع A، كانت أكبر بكثير مما يتوقعه الباحثون، بناءً على النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم دم من النوع A في عموم السكان.

وأكد حميد، أن الدراسة وجدت أيضًا أن عدد المرضى الذين يعانون من فصيلة الدم O، أقل مما هو متوقع.

وكشف حميد، أن الدراسات الجينومية لمريض من إيطاليا وإسبانيا دعمت هذه النتائج، مما يدل على ارتفاع خطر الإصابة بفشل الجهاز التنفسي COVID-19 في المرضى الذين يعانون من النوع A من الدم.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.