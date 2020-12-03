الأمم المتحدة: يجب توفير التمويل اللازم لتوزيع لقاح كورونا على الجميع

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إنه يجب توفير التمويل اللازم لتوزيع لقاح جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على الجميع، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم.

وأضاف جوتيرش في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستجابة لجائحة كورونا، أن الجهد المتعلق بمكافحة كورونا يجب أن يكون دوليا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن الآمال كبيرة ولقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة.

وأبدى المدير الإقليمي للمنظمة، هانز كلوج، تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا، قائلا في إفادة صحفية، في وقت سابق اليوم، إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتوقع كلوج أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك رغم أن المنظمة قالت في وقت سابق إن هناك إجماعا متناميا على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

وأشار كلوج، إلى أنه يجب على الناس أن يظلوا حذرين وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية، موضحا: "لا يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره".

وفي سياق متصل، أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم حذف أي أخبار زائفة بشأن لقاح كورونا.