"الرحبي" سفير عمان الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مرسوما سلطانيا، بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، حيث قضى بتعيين السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرا لدى مصر، ومندوبا دائما للسلطنة لدى الجامعة العربية.

كان الرحبي، سفيرا للسلطنة فوق العادة، ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس 2020، وشغل وظيفة مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة الدائم في جنيف في يونيو 2012، والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية.

وكان من قبل، يشغل منصب الملحق الثقافي بسفارة السلطنة في الأردن، ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005، ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية.

كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، شهادة المنظمة تقديرا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.