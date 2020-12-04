بمشاركة 16 دولة.. 5 معلومات عن البطولة العربية للألعاب الإلكترنية

انطلقت اليوم، البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية، هي مصر والسعودية والامارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

وترصد "الوطن"، أبرز 5 معلومات عن البطولة العربية الأولى:

1- تقام البطولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

2- يشارك فى البطولة، شباب 16 دولة عربية، ما يعكس الانتشار الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية بين الشباب، في مختلف البلدان العربية.

3- الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، سيوفر كل الدعم الفني لإنجاح البطولة، وكل برامج وأنشطة الألعاب الإلكترونية العربية.

3- تدعم جامعة الدول العربية وإدارة الشباب والرياضة في الرياضات الإلكترونية العربية، لما لها من فوائد عديدة للشباب العربي، وتلبية طموحاته نحو مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الألعاب الإلكترونية.

4- اعتماد ثلاثة ألعاب، هي فيفا 21، وفورتنايت، ولييج أوف ليجند.

5- تنطلق مباريات اليوم الخميس، ضمن فعاليات البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية.