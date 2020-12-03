صحيفة أمريكية: بومبيو يستعد قريبا لإعلان الحوثيين جماعة إرهابية

قال مصادر أمريكية لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت المصادر، أن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن إعلان ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني، إضافة لفرض محتمل لمزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تغريدة له، أكد بومبيو، أن لا "صفقات مع إيران قبل إطلاق سراح مواطنينا المعتقلين باقر نمازي ونجله ومراد طهباز".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوع، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف أوبراين، في حديث للصحفيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار، وانتقد المسؤول الأمريكي جماعة الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

وأعلن أوبراين، عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترمب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، إنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات الميليشيا الحوثية وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وزير الإعلام اليمني: عدم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يهدد بتحويل البلاد كمصدر للفوضى

وأوضح الإرياني، في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية تلبية لدعوات اليمنيين، والتزاما بواجباته في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلقا لنشر الفوضى والإرهاب.

وأرفق الإرياني مع تغريداته عدة مقاطع من فيلم قصير، من إنتاج مركز سبأ الإعلامي في مدينة مأرب، وقال إنه يبرز حجم المأساة الإنسانية التي خلفها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومعاناة ملايين النازحين في الداخل والخارج، والمعدلات غير المسبوقة للفقر والبطالة.