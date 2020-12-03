بعد تقديم الأوراق القانونية.. إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كشفت مصادر لـ"الوطن"، إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق، وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية، بعد تقديم الأوراق القانونية، وتقديم ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية، بتقنين الوضع القانوني للمبادرة، كشركة مستهدفة للربح، بما يخالف القانون، بتحويلها لجمعية وفقا للقانون الصادر في هذا الشأن.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدمت أمس، بخطاب إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطلب فيه تحويل كل أنشطة المؤسسة، من مظلة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في هيئة الاستثمار، إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية؛ تمهيدًا لإشهارها كجمعية خاضعة للقانون 149 لسننة 2019 ولائحة التنفيذية، والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، لممارسة عملها، وفق إطار قانوني خاضع لرقابة الدولة، حسب الموقع الرسمي للمبادرة.

وأرسلت المبادرة، خطابًا إلى النائب العام، قالت فيه: "ننتهز هذه الفرصة من منطلق عدالتكم الموقرة كي نلتمس النظر في الأمر بالإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا"، مؤكدةً التزامها واستعدادها التام لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتتصل بنشاطها لجهات التحقيق، والإحاطة بأي تطورات تحدث بشأن طلبها المقدم لوزارة التضامن.

كذلك أرسلت خطابًا إلى وزارة الداخلية، قالت فيه إنها أرسلت آخر مماثل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن خطاب إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التمسوا فيه النظر في إصدار أمر الإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 855/2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق، وكريم عثارة، ومحمد بشير.

ووجهت المبادرة الشكر إلى وزير الداخلية، لتسهيل زيارة زوجة جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، إلى محبسه في ليمان طرة يوم السبت الماضي، فضلًا على التوجيه بتحسين ظروف احتجازه والسماح بدخول الطعام والملابس واستعمال أمواله الخاصة في الشراء من "كانتين" السجن.