فرج عامر يثمن المبادرة المصرية لإعادة تشغيل المصانع السودانية

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التي أكدت فيها حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي خاصة في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين.

كما ثمن عامر تصريحات الوزيرة باستعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي أغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة العاجلة التي سيعمل عليها الجانبين المصري والسوداني خلال المرحلة القليلة المقبلة لاستعادة الاقتصاد السوداني النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع على البلدين من خلال توفير فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة للمصانع السودانية المتوقفة، فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسودان.

وأعلن "عامر" في بيان أصدره، اليوم، تأييده التام للمبادرة المصرية لإعادة تشغيل المصانع السودانية المغلقة بسبب فيروس كورونا، وتأكيد الدكتورة نيفين جامع بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني والذي سيكون نواة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات حقيقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان الشقيقة.

كما ثمن تأكيد الدكتورة نيفين جامع حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع ضرورة وضع أطر للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار أهمية تفعيل انشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود حكومتي البلدين لإعطاء دفعة لهذه المنطقة بما يعود بالصالح العام على الجانبين المصري والسوداني، خاصة أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 496 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 418 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 19%.