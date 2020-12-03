واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت كيانا وشخصا، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل حول ماهية العقوبات.

من جانبها، طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أوروبا بتصنيف المخابرات والحرس الثوري على قوائم الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إنه على إيران إطلاق سراح مواطنينا باقر نمازي ونجله ومراد طهباز، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف بومبيو، أنه لا صفقات مع إيران قبل إطلاق سراح مواطنينا المعتقلين.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 أثناء زيارة إلى أسرته في طهران.

وفي فبراير الماضي، اعتقل الحرس الثوري والده باقر "80 عاما" المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ويحمل أيضا جنسية مزدوجة.