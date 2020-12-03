خالد الجندي: الصدقة أقوى مصل مضاد لـ"الحسد"

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، إن المؤمن يجب عليه أن يشكر الله على نعمه ويظهر النعمة عليه.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن بعض الناس يرى أن الشكوى تحميه من الحسد، لكن ذلك خطأ، لأنه الشكوى تعني شكوى الله للعباد الذين لا يكون في يدهم أي شيء، لافتا إلى أن الحسد يأتي من عدم إعطاء الفقراء والمساكين حقوقهم.

وتابع: "المصل المضاد للحسد هو الصدقة، لذلك قال الله في القرآن الكريم، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، فالصدقة تطهر الفقير من الحسد، والغني من البخل، والمجتمع من التضخم".

وواصل: أن الله طلب من المؤمنين الفرح طبقا لما جاء في القرآن "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا"، مؤكدا أن هناك نوعان من الفرح، الأول محمود وهو الذي لا ينسي العبد شكر ربه، والثاني مذموم، وهو الذي ينسي العبد شكر ربه.

واستطرد الجندي: "كل فرح بنعمة هو طاعة، والفرح بنصر الإسلام طاعة، وكل فرح بترك ذنب طاعة، كل فرح بشفاء مريض أيضا طاعة".

وطالب الجندي المؤمن بعدم نسب النعمة، إلا لغير الله وشكر السبب فيها، وعدم استخدام النعمة في معصية الله، والتكبر على الأشخاص، وإظهار النعمة من باب الشكر.