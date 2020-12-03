نادية الجندي لـ وحيد حامد: أعتز بعملي معك وتستحق جائزة الإبداع

هنأت الفنانة نادية الجندي، اليوم الخميس، الكاتب الكبير وحيد حامد، بحصوله على جائزة إبداع العمر خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء الأربعاء.

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة، "ألف ألف مبروك لصديقي العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد على تكريمك أمس في مهرجان القاهرة السينمائي".

وتابعت، "فرحتلك من كل قلبي إنت تستحقها عن جدارة، ربنا يديك الصحة وتمتعنا بأعمالك الجميلة، تعاونا سويا في عملين كبار مهمين في مشواري الفني، وفي تاريخ السينما المصرية ومن الأفلام اللي بعتز بيها رغبة متوحشة و ملف سامية شعراوي".

واستطردت، "مبروك ليك ومن نجاح لنجاح بإذن الله".

ومساء أمس الأربعاء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ42، تم تكريم السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، لإنجاز العمر، وسط حالة من التصفيق الحار والسعادة لكل من أحب السينما وعشقها.

وقال السيناريست وحيد حامد، إنه عمل مع نجوم كبار ومحترمين على مدى تاريخه الطويل، قائلا "عشت في زمن جميل، فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم زي سمير سيف، وعاطف الطيب".

وأضاف حامد، خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي عُرض حفل افتتاحه على شاشة DMC، "لو عديت لكم النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم خايف أنسى حد، اشتغلت مع أجيال متعددة، يسرا ونبيلة ونادية ومنة ومني، الحمد لله".

وأشار إلى أن له صديق شاركه أغلب أفلامه، وهو شريف عرفة، "طول عمره كان سند قوي بالنسبة لي، لو أنا ذكرت كل الناس مش هفتكر أدي لكل واحد حقه، بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة".

وتابع، "بشكر الابن والأخ محمد حفظي، الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وفريق العمل، وبتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

ووجه السيناريست وحيد حامد، الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، قائلا "عاوز أقول الحمد لله مرارًا وتكرارًا، بشكر حضراتكم جدًا عشان أنتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".

وأضاف حامد، أنه يعتقد أن كثيرين سيتذكرون له أفلامًا أسعدتهم بقدر ما، مضيفا "أولا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير أوي على مدار مشوار طويل، وكان من الصعب جدا إني أقف في مكاني ده لولا حبكم ولولا دعمكم، ولولا دعمكم وحبكم للسينما والمخلصين للسينما".