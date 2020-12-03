سفير الأرجنتين لـ"الوطن": وفاة مارادونا نتيجة إهمال طبي أمر وارد

عن عمر يناهز 60 عاما توفى منذ أيام أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا، حيث شهدت حياته العديد من الأزمات خاصة أثناء احترافه فى إيطاليا، ومساعدة الحكومة الأرجنتينية له، وبعد وفاته أيضا بدأت خلافات عديدة بداية من نشر صورة لجثمانه نشرها عامل الدفن وابنه، كما قام الورثة بالبحث عن ممتلكاته، وأعلنت تقارير إعلامية عن وجود شبهة فى وفاته.

عن مارادونا وأزماته ونشأته ودفتر العزاء الذي نظمته سفارة الأرجنتين بالقاهرة وكيفية وفاته، تحدث سفير الأرجنتين، إدواردو فاريلا، لـ"الوطن" وإلى نص الحوار:

-نظمت سفارة الأرجنتين بالقاهرة دفتر عزاء لأسطورة كرة القدم مارادونا.. ما هي أبرز الشخصيات التى شاركت فى العزاء؟

بالفعل نظمت السفارة دفتر عزاء منذ أيام، شارك فيه من خلال الإيميل كل السفراء الزملاء فى مصر، وبعض الأصدقاء المقربين من وزارة الخارجية المصرية.

كما قام بتقديم العزاء، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، ووزير المالية محمد معيط، أثناء لقائى معهما منذ أيام.

- هل هناك نية من جانب السفارة لإنشاء تمثال لمارادونا أو تكريمه فى ذكراه؟

نفكر فى عرض فيلم سينمائى لأبرز مبارياته وأهدافه الكروية، يتم عرضه يوم الذكرى السنوية له في مكان مهم فى مصر.

لكن في الأرجنتين يوجد بالفعل ثلاثة تماثيل له، أحدهما موجود بفريق argentinos junior والثاني في مدينة bahía blanca، والثالث في مدينة ciudad de los flores.

ومن المتوقع خلال هذا العام أن تقوم الدولة بإنشاء تمثالين آخرين في مطار Ezeiza، ومدينة Rosario.

- حدثنا عن نشأة مارادونا؟

ينحدر مارادونا من أسرة فقيرة وهو من منطقة مهمشة وفقيرة فى بوينس آيرس، بدأت شهرته وهو فى سن الـ 15 وأصبح نجما عالميا بعد ذلك، ثم تزوج وأنجب بنتين، وله علاقات أخرى نتج عنها 3 أبناء.

بدأ حياته الاحترافية في نادي أرجنتينوس جونيورز، ثم انتقل إلى بوكا جونيورز وهو نادى شهير فى الأرجنتين مثل النادى الأهلى فى مصر، ثم انتقل إلى برشلونة الإسبانى، وبعد ذلك نابولى الإيطالى الذى شهد تألقه.

- ما هو أكبر حدث تاريخى لمارادونا ما زال في أذهان الشعب الأرجنتيني؟

أكبر حدث هو حصول منتخب الأرجنتين بقيادة مارادونا على كأس العالم عام 86 والتى أقيمت فى المكسيك، وخاصة مباراة الأرجنتين وإنجلترا والتى فاز فيها المنتخب الأرجنتيني 2\1 أحرزهما مارادونا، وشهد اللقاء إحرازه الهدف الشهير بيده، وأيضا الهدف الثاني الذي يعتبر من أجمل أهدافه.

الحدث كان مهم جدا لأنها تعتبر المباراة الأولى للمنتخبين بعد الأزمة التى قامت بين البلدين، بسبب جزر فوكلاند.

-هل التقيت مع مارادونا؟

نعم التقيت معه مرتين، المرة الأولى عندما كنت أعمل قنصل في سيدني أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين، كما التقيت به أثناء عملى فى سفارة الأرجنتين فى روما عام 2014، حيث قام بابا الفاتيكان بتنظيم مباراة خيرية جمعت أشهر لاعبى كرة القدم الحاليين وبعض الشخصيات الرياضية الشهيرة، وقام مارادونا بالتدريب جيدا لاستعادة لياقته، وقام بإنقاص وزنه وأدى المباراة كلها، وفى نهاية اليوم نظمت سفارة الأرجنتين فى روما حفلا حضره مارادونا وتحدث خلاله.

-تقارير إعلامية كثيرة تحدثت عن خلفيات وفاة مارادونا ووجود شبهات جنائية أدت إلى وفاته..ما هى آخر المستجدات الخاصة فى هذا الأمر؟

بالفعل هناك تقارير كثيرة تحدثت عن هذا الأمر، وبناء عليه تم اختيار مجموعة بحثية لكى تبحث فى هذا الموضوع، ويمكن أن يكون هناك إهمال طبى فى وفاته.

- ماذا يمثل مارادونا للشعب الأرجنتيني؟

يمثل جزء كبير، لأن الأرجنتينيين عندما يسافرون إلى أى دولة يتم توجيه أول سؤال لهم عنه، وهو يعتبر مثل الهوية الشخصية للشعب، وسفيرا للأرجنتين فى كل دول العالم.

- تعرض مارادونا للعديد من الأزمات خلال مسيرته.. ما هو موقف الحكومة الأرجنتينية من هذه الأزمات؟

بعد تعرض مارادونا لهذه الأزمات الشعب كله كان يقوم بمساندته دائما، وكل الحكومات فى الأرجنتين كانت تبذل قصارى جهدها لخروجه من هذه الأزمات التى تعرض لها.

-هل الشعب الأرجنتينى يحب مارادونا أكثر من ليونيل ميسي؟

فى الوضع الحالى بعد وفاة مارادونا الشعب مهتم به أكثر بشكل عام، ولكن هو بالفعل أهم من ميسي لأنه فاز ببطولة كأس العالم عام 1986، لكن ميسى لم يفز بها، ولا توجد مقارنة بينهما، ولكنهما من أهم الشخصيات فى الأرجنتين.

-ما هو تعليقك على وقوف دقيقة حداد على مارادونا فى معظم دوريات العالم وأيضا نهائى أبطال أفريقيا الذى أقيم مؤخرا بالقاهرة؟

نحن سعداء بهذا التكريم فى دوريات العالم كله ومشاهدة لاعبي العالم وهم يكرمون مارادونا بعد وفاته.

- أثارت صورة مارادونا وهو فى التابوت قبل دفنه من جانب عامل الدفن وابنه استياء العالم كله.. ما هو رد فعل الأرجنتين بعد هذه الصورة؟

الصورة كانت سيئة بالفعل، وأثارت استياء الجميع، وقررت حكومة الأرجنتين عزل عامل الدفن من مهنته، وهناك قضية قائمة ضد العامل وابنه لبحث الموضوع.

- هل انتهت أزمة الميراث بين أسرة مارادونا؟

أتمنى حل هذه الأزمة فى أسرع وقت وبشكل ودى، وهذا الأمر معتاد حدوثه أثناء توزيع أى ميراث، والمشاركين فى الميراث عددهم كبير.

- ما هى الكلمة التى توجهها لمارادونا بعد وفاته؟

أشكره جدا لأنه جعلني أشاهد كرة القدم وأمارسها، ومن أجمل لحظات حياتي أثناء مشاهدة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم عام 86، خاصة الهدف الثاني الذي أحرزه.