طبيب مارادونا عن اتهامه بالإهمال: تعاملت مع الراحل كوالد وليس كمريض

عرضت شاشة "يورو نيوز"، تقريرًا عن طبيب الأسطورة الراحل مارادونا يدافع عن نفسه بعد فتح تحقيق حيال إهمال تسبّب بوفاته، حيث ظهر الطبيب متأثرًا بالبكاء، ورد على فتح تحقيق بتهمة القتل غير المتعمد شمل مداهمة منزله، وقال إنه قام بكل شىء إلى درجة المستحيل، لإنقاذ المريض، قبل وفاته الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 60 عاما.

وكان مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو قرب بوينوس أيرس، قد فتح الأحد تحقيقا حول ظروف وفاة "الفتى الذهبي"، فداهمت الشرطة مكتب ومنزل الطبيب لوكي بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل، وأوضحت مصادر قضائية أن الشبهة حيال الطبيب الذي أجرى جراحة لمارادونا بداية نوفمبر الحالي لإصابته بورم دماغي، لا تعني تلقائياً توقيفه من قبل الشرطة أو تقييد حريته.

وقال "لوكي" متنهدا في مؤتمر صحفي، "تريدون معرفة أين تكمن مسؤوليتي؟ في حبّي له، اعتنائي به، إطالة حياته وتحسينها في النهاية"، موضحًا أنه قام بكل ما في وسعه إلى درجة "المستحيل"، معتبرا نفسه "صديقا" لمارادونا وتعامل معه "كوالد وليس كمريض".

وأشار بيان صادر عن النيابة العامة إلى أنها بدأت في تحليل مواد تم جمعها موضحة أنه "لم تتخذ أية قرارات في الوقت الراهن بشأن الوضع الإجرائي لأي شخص".

وفتح القضاء الأرجنتيني الجمعة تحقيقاً حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى وفاة مارادونا، بعد تصريحات من بناته، دالما وجيانينا وجانا، حيال طريقة معالجة مشاكل القلب لدى بطل كأس العالم عام 1986 في مقر إقامته في تيغري بشمال العاصمة الأرجنتينية.