الشرطة ضبطته قبل طهيهما.. نصاب محترف ومحامٍ مفصول يسرق "جوز بط" بالبحيرة

لم يكتفِ بتورطه في العديد من القضايا، منها نصب واحتيال وانتحال صفة ضابط شرطة، فارتكب "محمد .ا" محامٍ مفصول من نقابة المحامين بدمنهور، جريمة جديدة في حق سيدة بسيطة تفترش الأرض لتبيع طيور قامت بتربيتها بمنزلها، لتوفر لها ولأسرتها دخلاً يضمن لهم حياة كريمة، بعدما أقدم على سرقة "جوز بط" منها وفر هاربًا، في واقعة أثارت غضب أهالي دمنهور.

بلاغ بائعة طيور

واستقبل قسم شرطة دمنهور، أول أمس، بلاغا من سيدة خمسينية، في حالة أشبه بالانهيار بسبب البكاء الشديد "سرق شقايا وتعبي"، كلمات قالتها بائعة الطيور أمام ضابط النوبتجية بالقسم، واتهمت شخصا مجهولا يستقل سيارة ملاكي "فخمة" حسب وصفها، بسرقة بطتين منها بعد أن زعم أنه سيشتريهما، إلا أنه غافلها وفر هاربا بهما.

البحث عن سارق البطتين

كثف رجال الشرطة بقسم دمنهور جهودهم، لكشف هوية سارق البطتين، وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين أن شخصا يستقل سيارة ملاكي حمراء اللون، تعرفت الجهات الأمنية على لوحاتها المعدنية، سرق بطتين من السيدة وفر هاربا.

القبض على السارق

حددت الجهات الأمنية هوية السارق، وبمداهمة منزله عثر الضباط على البطتين مذبوحتين بعدما أعدهما للطهي، وقبل طهيهما تمكن رجال الشرطة من تحريزهما، ووسط بكاء السيدة على ما فقدته من رزق، تبرع أحد الضباط بثمنهما للسيدة، تعاطفا منه معها، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

قرار النيابة

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، حجز المتهم على ذمة تحريات المباحث الجنائية، بعد أخذ أقوال السيدة التى أكدت أنه طلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هاربًا.

تصريحات نقابة محامي البحيرة

أكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدى السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لاتهامه في عدد من القضايا والحكم عليه بالحبس منها تزويره محررات رسمية وتم حبسه في تلك القضية أكتوبر 2016 مشددًا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.

وأضاف المصدر أن المحامي المفصول سبق اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمركز أبو المطامير عام 2018، وتم الحكم عليه بالحبس في القضية رقم 11476 لسنة 2018 جنح أبو المطامير.

حبس المحامي

قرر المستشار محمود السمادوني، رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار محمد شلبي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، أمس الأربعاء، حبس المحامي المفصول والمتهم بسرقة "بطتين" من بائعة بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.