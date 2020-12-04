بعد طرحه على Netflix.. تفاصيل فيلم الموصل للفنان وليد القاضي

بدأ طرح فيلم "الموصل" للفنان وليد القاضي، على منصة نتفلكس، حيث يعتبر أول فيلم ناطق باللغة العربية من إنتاج شركة Russo Brothers التي أنتجت Marvel Avengers، ومن تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان، مؤلف أعمال "World War Z" و"21 Bridges" وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر بمجرد عرضه.

ويتطرّق الفيلم للحرب العراقية، حيث يرصد فرقة شرطة عراقية تقاتل من أجل تحرير العاصمة من قوات داعش.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العام الماضي، حيث أشاد به العديد من النقاد والمواقع مثل "ScreenDaily" و"Hollywood Reporter"، وكتب عنه موقع "IndieWire"، "فيلم الموصل هو عمل قوي ومكثّف، غير شخصي وموضوعي حول الحروب ضد داعش، فالفيلم هو عبارة عن حالة من تمزيق الأعصاب، وسرد الكوابيس، فأذناك لن تكف عن الصفير طوال أحداثه"، فيما وصفته جريدة "Chicago Sun Times" بأنه "من أفضل أفلام 2020".

وقد درس وليد القاضي، التمثيل في المملكة المتحدة بعد ولادته بالخرطوم، وبدأ مسيرته بالأفلام القصيرة ثم الوثائقية والمسلسلات، حتى قدّم فيلم "Brothers" بالتعاون مع المخرجة سوزان بير الحاصلة على جائزة أوسكار، كما تألق نجمه في شخصية "أبو عباسي" في الفيلم التليفزيوني "Dirty War"، والذي تم عرضه على قناة "BBC/HBO"، برز نجمه عام 2010 بعد تقديمه شخصية "خالد"، في فيلم "Four Lions"، من إخراج كريس موريس، ثم جاءت له أدوار أكبر في مسلسلات لتليفزيون في "Tyrant"، لصالح ستوديوهات FOX وTutankhamun للمخرج بيتر ويبر، كما تعاون مع النجم العالمي توم هانكس في فيلم A Hologram for the King

ويشهد "وليد" حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث قدّم في 2020 مسلسل Young Wallander، كما قدم الفيلم التليفزيوني ‏ Agatha and the Curse of Ishtar كما ينتظر إطلاق فيلمه The Curse of Hobbes House في 2021.

أنهى "وليد" مؤخرًا تصوير فيلم "355" والذي يقدم من خلاله شخصية ياسين جنبًا إلى جنب مع طاقم من النجوم من بينهم جيسيكا شاستين وديان كروجر وبينيلوبي كروز ولوبيتا نيونغو.