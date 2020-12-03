رئيس الوزراء الفرنسي: سنوفر اللقاحات ضد كورونا مجانا للجميع

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم، أن اللقاحات ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا ستكون مجانية للجميع، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقيح مليون شخص بشكل أولوي في يناير المقبل، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وأوضح كاستيكس أن الحكومة رصدت 1.5 مليار يورو لحملة التلقيح المجانية ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأول الثلاثاء، موعد تدشين حملة التلقيح الأولى ضد كورونا المستجد، والأشخاص الذين سيشاركون فيها.

وقال ماكرون إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستحدث في شهري ديسمبر ويناير، لافتا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا في فرنسا، هم من سيتلقون اللقاح.

أما حملة التلقيح الثانية ضد وباء "كوفيد-19"، فستحدث بين شهري أبريل ويونيو، وستكون على نطاق أوسع في فرنسا.