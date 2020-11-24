خبير: حملة تطعيم واسعة في فرنسا وإسبانيا ضد كورونا تبدأ في ديسمبر

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمسشتفى ليون في فرنسا، والخبير في منظمة الصحة العالمية، إن حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا المستجد، في كل من فرنسا وإسبانيا، ستكون في شهر ديسمبر المقبل، لأنهم حجزوا اللقاحات من موديرنا وفايزر، منذ 3 أشهر.

وأضاف "مكي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن إسبانيا وفرنسا خصصتا 200 مليون يورو، لشراء لقاح فيروس كورونا، فيما خصصت المفوضية الأوروبية 500 مليون يورو لشراء اللقاحات، منها 120 مليون يورو ستوجه لمنح اللقاح للدول الفقيرة.

وتابع أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا، أن هناك سباقا علميا لحماية البشر، بين عدد من الدول، ومنها روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي يعتبر من أهم اللقاحات، وسهل الاحتفاظ به، والروس من أعظم الدول في تطوير اللقاحات، وهي دولة قوية في التجارب العلمية، وهي صاحبة أول لقاح ضد فيروس الشلل، بالإضافة إلى تجاربها في الجيش الروسي.

وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا أربك كل الدول حتى الدول القوية والغنية، وحتى مجموعة العشرين عندما اجتمعت الأيام الماضية، عقدت اجتماعها افتراضيا، وناقشوا تداعيات فيروس كورونا.

وكشف أن العديد من الدول تطور لقاحات، ومن بينها مصر، معربا عن شكره للعلماء المصريين، على هذا المجهود، مشددا على أن مصر لديها كل الإمكانيات لإقامة مصانع للقاحات، وكل دول العالم تدعم العلماء لإنتاج اللقاحات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.