خبيرة اقتصادية: مصر تتأهل لدخول العالم الحديث.. وجهد وزيرة التخطيط واضح

قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، إن الفاتورة الإلكترونية توفر حق الدولة في الضرائب، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينة أن النظام الإلكتروني هو المستقبل، وسيسهل الاستثمار، ووزارة المالية بذلت مجهودا كبيرا من أجل تفعيل الفواتير الإلكترونية.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفواتير الإلكترونية تتيح للدولة مراقبة التعاملات بين الشركات.

وأوضحت أن الدولة بدأت في التحول الرقمي تدريجيا، من خلال إدخال الكروت الخاصة بالتموين، وهذه الفواتير ستعمل على توفير مبالغ مالية للدولة من مختلف الشركات، ما يحسن الخدمات التي يتلاقها المواطنين.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن المتحصلات ستفيد في تحسين البنية التحتية، وتابعت: "مصر عاملة مجهود جبار في منطقة الشرق الأوسط، بتتنقل نقلة كبيرة اقتصادية وتنموية وتتأهل لدخول العالم الحديث، ويتم بناء المدن الحديثة وفقا للأسلوب الذكي في جهد واضح من الدكتورة هالة حلمي السعيد وزير التخطيط".

وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق الفاتورة الالكترونية في خطوة تمثل ثورة في المنظومة الضريبية وفتح قناة اتصال جديدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر.

انطلاق الفاتورة الالكترونية للمرة الأولى في مصر يضرب "عدة عصافير بحجر واحد" كما يقول المثل الشعبي، في مطلعها تحصيل حق الدولة بما يمكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وتهدف المنظومة الجديدة أيضا في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.