عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من ترامب

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير، تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفِي هذا الإطار، أكد الرئيس ترامب قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين، في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر الرئيس خلال الاتصال، عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب، في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنيا كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق.

كما أكد الرئيس، استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.