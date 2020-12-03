السيسي يصدق على 3 قوانين ويصدر قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة شرم الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي منها التصديق على القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

والقانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

والقانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

كما أصدر قرار رقم 661 لسنة 2020، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ".

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