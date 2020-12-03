وزيرة البيئة تكشف 5 مخالفات وقعت فيها ريهام سعيد خلال "حلقة الثعالب"

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البرنامج التليفزيوني الذي قدمته الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، الذي شهد رحلة صيد "ثعلب أحمر"، شهد قرابة 5 مخالفات، تتعارض مع نصوص قانون البيئة المصري.

وجاءت المخالفات التي ارتكبتها الإعلامية خلال الحلقة كالآتي:

1- لم يحصل البرنامج التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية.

2- صيد حيوان بري بدون تصريح.

3- استخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذي للحيوانات.

4- التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

5- تقديم رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.

وأوضحت "فؤاد"، أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر، توفر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن نوع الثعلب الذي ظهر في الفيديوهات من الحيوانات واسعة الانتشار، ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، إلا أن تلك الفيديوهات المتداولة، تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح.

واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات فضلاً عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان، وبالتالي قدم هذا البرنامج التليفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون، حيث أن الصيد غير القانوني والجائر، يعد أحد أهم المهددات لثروات مصر الطبيعية ويؤدي -مع غيره من المهددات- إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي، وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.