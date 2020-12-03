الخدمات البيطرية عن حلقة ريهام سعيد لصيد الحيوانات: بشعة ومخالفة

قالت الدكتورة ماجدة شكري، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن عمليات الصيد للحيوانات البرية مخالفة لكل القوانين، وانتهاك لحقوق الحيوان وكل الشرائع السماوية، حيث أن قوانين البيئة وقرارات وزارة الزراعة، تمنع صيد بعض أنواع الحيوانات الموجودة فى البيئة المصرية، حفاظا عليها من الانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت ماجدة، أن الصيد بتلك الصورة "البشعة" للثعلب من بيئته الطبيعية، يعد انتهاك واضح لحقوق الحيوان، لافته إلى أن نشر تلك المشاهد بوسائل الإعلام، وإظهار هذا الصيد الجائر، لبعض أنواع الحيوانات للاتجار فى فرائها، بمثابة تشجيع على هذا العمل الإجرامي.

البيطريين تستنكر الترويج لصيد الحيوانات البرية بأحد البرامج التليفزيون

واستنكر الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، إذاعة أحد البرامج التليفزيونية، خاص بعمليات صيد لأحد الحيوانات البرية، وكذلك الترويج لتلك العمليات غير الإنسانية، والتي تعد انتهاكا لحقوق الحيوان، وأعراف الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن البرنامج روج للصيد الجائر للحيوانات بالمخالفة لكل القوانين ذات الصلة، وكذلك لوائح منظمة الصحة الحيوانية، وكل الشرائع السماوية.

وكانت ريهام سعيد، أثارت أزمة جديدة، بعرض حلقة ناقشت موضوع صيد الحيوانات، في برنامج صبايا الخير، ومن المقرر أن يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الشكاوى الواردة على الحلقة يوم الأحد المقبل، حسبما أعلن مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف المصدر، أنّ لجنة الرصد ستبدأ بتفريغ الحلقة ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وتضع أمامها قرار قناة النهار بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أنّ لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما جرى عرضه وتفريغه لبيان ما ورد في الحلقة من مخالفات تستوجب التحقيق.

وأضاف أنّه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت سعيد خلال البرنامج، وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل في الأمر.