العثور على مواطن مقتولا داخل شقته بالسويس

عثر بمحافظة السويس علي شخص 65 عام مقتول داخل شقته السكنية بحي الأربعين، ونقلت جثتة الي مشرحة مستشفي السويس العام.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالسويس، وضباط الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق في جريمة القتل.

كان مدير أمن السويس اللواء رجب عبدالعال، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة بعثور مواطن علي والده مقتول داخل شقته السكنية.

وقامت قوات الشرطة بالانتقال إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجاري التحقيق في الجريمة.

في سياق أخر، قامت سيارة مسرعة بصدم 4 فتيات بمنطقة الألبان السكتية بحي الأربعين خلال سيرهم بالشارع.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الفتيات الأربعة للعلاج بمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن الفتيات أعمارهن بين 16 و18 عاما وجاري حاليا علاجهم بالمستشفي.