باريس تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم السودان العام المقبل

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، اعتزامها تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس، لدعم السودان، على أن تتم دعوة كافة الأطراف للمشاركة فيه، بما في ذلك القطاع الخاص.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن أريك شفالييه، مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية، الذي يرافق مفوض إدارة الأزمات والشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، في زيارته إلى السودان، قوله إن زيارته للسودان هدفها تثبيت ثلاث رسائل أساسية وهي: أن أوروبا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية، تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها، وأخيرا تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر إلى تدفقات اللاجئين الاثيوبيين للسودان مؤخرا.

وأضاف أريك، أن أوروبا تقدر استقبال السودان اللاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا، مشيرا إلى أنه بعد التقييم الذي أجراه، ستوفر فرنسا مليون يورو مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين.

وفي سياق آخر، أكد النائب العام السوداني تاج السرعلي الحبر، أن العدالة هي المرتكز الأساسي لبناء السلام، مشيرا إلى أن من أهم خطوات السودان تنفيذ متطلبات بروتوكول العدالة والمصالحة الوارد في اتفاقية السلام.

والتقى تاج السرعلي الحبر، النائب العام السوداني، اليوم الخميس، رئيس "الحركة الشعبية- شمال" مالك عقار، حيث تناول اللقاء المسائل والترتيبات المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية في المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، ودارفور غرب السودان.

وأوضح الحبر، أنه في هذه المرحلة لابد من بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المقررة في الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة في نوفمبر 2020، لاسيما وأن اتفاقية السلام النهائي أصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وشدد النائب العام السوداني، على أهمية الوصول إلى رؤية موحدة تشمل كل المسائل المتعلقة بأجهزة العدالة في الفترة الانتقالية من خلال المناقشات والتشاور وورش العمل.

وتابع الحبر قائلا، إنه سيتم طرح كل المخرجات أمام مفوضية إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية، وفقا لقانون إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية الصادر في 2020.