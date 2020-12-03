الرئيس الأمريكي: سأؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم، إنه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي الخاصة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعهد في وقت سابق بمساعدة كافة الأمريكيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية جانيت يلين، بأنها "مأساة أمريكية"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأعلن بايدن من ويلمينجتون في ديلاوير حيث قدم فريقه الاقتصادي الجديد "لكل من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت"، فيما قالت يلين "يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع الفواتير والإيجارات. هذه مأساة أمريكية".