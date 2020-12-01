عارض تدابير العزل.. استقالة مستشار ترامب لشؤون كورونا

أعلن الطبيب سكوت أتلاس، وهو عضو مثير للجدل في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض لشؤون وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" التي شكلها الرئيس دونالد ترامب، أنه قدّم استقالته، أمس الاثنين.

وقال أتلاس في رسالة مؤرخة، اليوم الثلاثاء، نُشرت على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسُربت إلى الصحافة الأمريكية، "أكتب هذه السطور بهدف الاستقالة من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأصبح الطبيب في أغسطس الماضي عضواً في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ.

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أن عقد أخصائي الأشعة العصبية البالغ 65 عاماً، ينتهي هذا الأسبوع.

وكتب أتلاس "قمت بعمل شاق لهدف واحد: إنقاذ الأرواح ومساعدة الأمريكيين في تجاوز هذا الوباء"، مضيفاً أنه "استند دائماً إلى المعلومات الأخيرة والأدلة العلمية، من دون أية اعتبارات سياسية أو تأثيرات".

إلا أن سكوت أتلاس تعرّض لانتقادات كثيرة من جانب مجتمع العلوم وعدد كبير من خبراء الصحة العامة، خصوصاً بسبب مواقفه المعارضة لتدابير العزل ووضع الكمامة.

وكتب في تغريدة في أكتوبر الماضي "الكمامات تنجح؟ كلا"، قبل أن يحجب موقع "تويتر" منشوره.

وكان الطبيب أكد أن تدابير العزل الممددة "مضرة كثيرة" للأمريكيين داعياً في نوفمبر الماضي سكان ميشيجن حيث أودى الفيروس بحياة أكثر من 9500 شخص، إلى "الاحتجاج" ضد هذه الاجراءات.