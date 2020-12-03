واشنطن تقيد إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني

قررت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على إصدار تأشيرات السفر إلى أراضيها من جانب أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح، اليوم، أن هذا الإجراء الذي اتخذ قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطة هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي زادت من حدة التوتر بين واشنطن وبكين.

وأشار المتحدث الأمريكي، إلى أن هذا يصب في إطار مساعي الحكومة الأمريكية لحماية البلاد مما وصفه بالنفوذ الخبيث للحزب الشيوعي الصيني، موضحا أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها صلاحية تقييد التأشيرات لأشخاص تعتبرهم معادين للقيم الأمريكية.

وأشار المتحدث الأمريكي، أن الحزب الصيني يقوم بإرسال عملاء إلى الولايات المتحدة بهدف المراقبة والتهديد وإعداد تقارير بشأن مواطنين صينيين وجماعات صينية أمريكية خلال أنشطة مفتوحة ومحمية بالقانون الأمريكي.

وأضاف المتحدث أنه على مدار عقود تسمح الولايات المتحدة لممثلي الحزب بالتعامل مع المؤسسات والمصالح الأمريكية بينما لا يسمح بذلك للمواطنين الأمريكيين في الصين.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة مايك بومبيو انتهجت سلسلة من التدابير العدائية ضد الحكومة الصينية وردت الصين بتدابير مماثلة مع تنامي حالة التوتر بين البلدين.