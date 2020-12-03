"ترامب" يقاضي "فيسبوك" قبل مغادرته البيت الأبيض

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، اليوم الخميس، دعوى ضد شركة "فيسبوك" لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت محكمة في كاليفورنيا، بتت أمس الأول الثلاثاء، لصالح شركات "سيليكون فالي" المستاءة من تجميد تأشيرات الدخول، الذي قرره الرئيس دونالد ترامب في يونيو الماضي.

وقالت منظمة "باي إيريا كاونسل" التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو، حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة، "رفضت المحكمة محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية"، وفقا لما نشرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وفي يونيو الماضي، أعلن ترامب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء "جرين كارد" وبعض تأشيرات العمل ومنها "إتش-1بي" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات مثل جوجل وآبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل".