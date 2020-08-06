"فيسبوك" يحذف فيديو نشره ترامب بسبب "معلومة مضللة"

حذف موقع "فيسبوك" مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي، بسبب إدلائه بمعلومات مضللة، وفقًا لما قاله متحدث باسم الموقع.

وكان ترامب نشر مقطع فيديو قال خلاله إن الأطفال "محصنون تقريبًا" ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبره الموقع انتهاكًا لسياستها حول المعلومات الكاذبة عن الوباء.

وقال متحدث باسم فيسبوك، إن الفيديو يحتوي مزاعم كاذبة حول أن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعد انتهاك للقواعد التي تتعلق بالمعلومات المضرة حول الفيروس، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأوضح المتحدث، أنها المرة الأولى التي تحذف منشورًا لدونالد ترامب، وذلك بسبب تداوله معلومات خاطئة.

وبعد حذف فيسبوك للمنشور، لم يرد ترامب أو البيت الأبيض على الواقعة حتى الآن.