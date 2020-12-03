قادة عسكريون أمريكيون في العراق يراجعون خطط طوارئ مرتبطة بأمن السفارة

قال مسؤول حكومي أمريكي، إن القادة العسكريون الأمريكيون في العراق، يراجعون خطط طوارئ مرتبطة بأمن السفارة الأمريكية في بغداد.

وأوضح المسؤول الحكومي الأمريكي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: هذه الخطط تأتي في ظل توافر معلومات بأن ميليشيات مدعومة من إيران تخطط لشن اعتداءات تهدد سلامة الموظفين الأمريكيين العاملين في السفارة.

السفارة الأمريكية ببغداد: ملتزمون بالشراكة الدبلوماسية القوية مع العراق

وكانت السفارة الأمريكية في العراق، أكدت في وقت سابق، اليوم، التزامها بشراكة الدبلوماسية قوية مع العراق، مشيرة إلى أن بعثتها الدبلوماسية في العراق وعلى رأسها السفير ماثيو تولر، مستمرة بالعمل.

وذكرت السفارة، في بيان حول حقيقة أنباء سحب موظفيها، أن وزارة الخارجية تعمل، باستمرار، على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ بما يتماشى مع مهماتها الدبلوماسية، والبيئة الأمنية في تلك البلدان، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل الرسمية"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية.

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتها "على رأس أولوياتها"، موضحة: "لا نعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكننا نؤكد على التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، ولا يزال السفير ماثيو تولر متواجدا على رأس عمله في بغداد، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق مستمرة بالعمل".