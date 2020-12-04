دبلوماسي سعودي: هجمات الحوثيين على المدنيين تؤكد طبيعتهم الإرهابية

اعتبر سفير السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن إعلان واشنطن المرتقب، بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، خطوة إيجابية.

وقال "المعلمي"، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، إن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وأوضح المعلمي، أن "الحوثيين ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون"، مضيفاً "الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

وشدد المعلمي، على أن "السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة".

ويأتي هذا بينما أشارت مصادر أمريكية لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع الحوثيين منظمة إرهابية.

وأوضحت المصادر، أن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن إعلان الحوثيين جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوع، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع الحوثيين في اليمن.

وأضاف أوبراين، في حديث للصحفيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

وانتقد المسؤول الأمريكي، الحوثيين لفشلهم في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

وأعلن أوبراين، عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترامب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.