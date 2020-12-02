السعودية تؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام في اليمن

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد سعيها لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، مشددة في بيان لمجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، على حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وفقًا لما نقله موقع "عاجل" السعودي.

وترأس العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في البيان عقب الجلسة إن المجلس "استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا"، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشدد مجلس الوزراء السعودي، على "تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق"، داعيًا إلى "المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن".