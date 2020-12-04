والد الطالب المطعون: القاتل كان يحقد عليه بسبب دخوله كلية الطب

قال "عبدالعظيم، والد طالب كلية طب الأزهر "ضياء" الذي تم قتله في القليوبية، إن الأسرة مكونة من 4 أشخاص والأب والأم، وكانوا معروفين بالسيرة الحسنة، إلا أن صديق نجله قتله بسبب حقده عليه.

وأضاف "عبدالعظيم" في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث من مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، إن أولاده تلقوا أفضل تعليم، فالأولى طبيبة والثانية خريجة إعلام، والثالث حصل على بكالوريوس تجارة، والأخير حصل في الثانوية الأزهرية على مجموع عال أهله لدخول كلية طب الأزهر، وكان الوحيد في زملائه الذي حقق هذا الأمر.

وأوضح أن أحد أصدقاء نجله يسمى أحمد كمال، لم يتمكن من دخول كلية الطب رغم امتلاك والده الأموال حيث يعمل في المملكة العربية السعودية وكان يحمل حقدا تجاه نجله القتيل، مما دفعه إلى طعنه 6 طعنات نافذة أودت بحياته.

ولفت إلى أنه كانت هناك منافسة بين أحمد كمال وأحد الأشخاص، على فتاة، وارتبط بها هذا الشخص، لكن "كمال"، هاجمه، مما دعا إلى تفعيل جلسة عرفية، وتغريم كمال، وشهد ابني ضياء بالحق مما جعل كمال يتوعد بيقتله، وهذا ما حدث في نهاية الأمر بعد أن أحضر سكينتين، يوم الأحد الماضي، ولم يصدق أحد من الأصدقاء أن كمال سينفذ هذا الوعد بالقتل".

وكانت حالة من الحزن قد عمت أرجاء قرية "السيفا" بمركز طوخ، إثر طعن أحد شباب القرية، مريض نفسيا، 6 أشخاص في الشارع، ما أسفر عن مصرع 2 بينهم الطالب وإصابة 4 آخرين.

وقال محمود سامي أحد أهالي القرية إن القرية فقدت خيرة شبابها في هذا الحادث الأليم، وهو ضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا، طالب بكلية طب، حيث كان الجميع يشهد له بحسن الخلق والتواضع، موضحًا أن المتهم كان صديقا للمجني عليه وتعد الصداقة بينهما صداقة عمر.