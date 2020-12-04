معرض "الطبيعة الروسية" يتحدى وباء كورونا في مصر

يفتتح أليكسي تيفانيان، مستشار السفارة الروسية، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الاثنين المقبل، معرضا للفنان التشكيلي الروسي فلاديمير فاخروشيف، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسيفتتح المعرض الذي يحمل عنوان "الطبيعة الروسية"، عند الساعة السابعة مساء الاثنين، بقاعة المعارض الكبرى في المركز الثقافي الروسي بالدقي.

ويضم المعرض 40 لوحة يستكشف من خلالها الفنان الطبيعة الروسية بكل تفاصيلها وألوانها الزاهية بلمسة فنية إبداعية.

وعبر فلاديمير فاخروشيف، عن سعادته بحضوره للقاهرة، وتقديم معرض له لأول مرة في العاصمة المصرية، مؤكدا أن هذا كان حلمه الذي تحقق أخيرا بمساعدة المركز الثقافي الروسي.

وأضاف فاخروشيف، أنه اتخذ قرار حضوره هو وزوجته لإقامة المعرض في هذه الفترة العصيبة في تحد لجائحة كورونا التي أعاقت الحياة الفنية وعطلتها.