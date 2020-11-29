المركز الثقافي الروسي يكرم أشرف زكي الثلاثاء المقبل

ينظم المركز الثقافى الروسي في السادسة مساء الثلاثاء الأول من ديسمبر2020، احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي في الدقي، بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلي قصير عن الدكتور أشرف زكي من فكرة وإعداد مي سكرية واخراج روماني خيري، كما سيقوم "أليكسي تيفانيان" مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر بإهداء "زكي" درع المركز الثقافي الروسي، هذا إلى جانب تكريمه من شعبة المبدعين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب، وملتقى المرأة العربية والافريقية والمهجر، وسيكون الدخول مقتصر على حاملى الدعوات الشخصية.

وكان المركز الثقافي الروسي، نظم احتفالية أونلاين للمنتدى الدولي للشباب للتعريف بالتقاليد الروسية فى إطار مشروع مد جسور التواصل بين الثقافة الروسية وثقافات شعوب العالم لإلقاء الضوء علي التقاليد والعادات الروسية، وقد تم اللقاء بنظام الأونلاين بين مدن موسكو والقاهرة والاسكندرية والغردقة بمشاركة الطلاب المصريون الذين يدرسون اللغة الروسية وابناء الجالية الروسية في مصر وخريجي الجامعات الروسية، حيث شارك الحضور في تقديم المطبخ الروسي، وفى نفس الوقت تابع المحاضرة الرئيسية معهم المشاركون من موسكو حول كيفية الطهى والتقاليد الروسية للمأكولات الشعبية، حيث قاموا بإعداد العصائر والحلوى التي يطلق عليها اسم الباليرينا الروسية الشهيرة "آنا بافلوفا"، كما صنعوا المشروب الروسي الشهير "ايزبيتي" المكون من العسل مع اضافة المكسرات والتوت الأزرق، بالإضافة الي صنع المربي، وتقديم الاعشاب، وشاي ايفان المعطر من خلال الساموفار الروسي الشهير.

كما حازت لعبة الشطرنج الروسي على أهمية خاصة لدى المشاركون في المنتدى، حيث استمع الضيوف إلى قصة حول أصل اللعبة الروسية القديمة وقواعدها. بعد ذلك، تنافس اللاعبون فيما بينهم. ثم تابع المشاركون بإهتمام محاضرة حول تقاليد الضيافة الروسية، واستمعوا إلى أغانى باردوفيان التى قدمتها الفنانة ناتاليا كوشر. .